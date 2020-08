L’ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari è stata portata in ospedale. In seguito ad un incidente domestico è corsa per fare degli accertamenti

Valentina Dallari, l’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto momenti poco felici nelle ultime ore. Proprio l’influencer bolognese ha raccontato attraverso i propri canali social, in particolar modo sulle sue Instagram stories quanto è accaduto. Ex fidanzata del rapper visto per la prima volta sul palco dell’Ariston, in occasione del Festival di Sanremo, Junior Cally, ha subito un piccolo incidente domestico.

Nonostante la preoccupazione, la Dallari ha voluto rassicurare tutti i fan. Ha raccontato tutto minuto per minuto, fino a quando è stata dimessa. “Nulla di grave“, ha voluto mettere in chiaro l’influencer bolognese prima che il suo milione di follower andasse nel pallone.

Valentina Dallari in ospedale: cos’è successo

Come ogni influencer che si rispetti, Valentina Dallari ha raccontato per filo e per segno quanto accaduto sul suo blog. Come ogni mattina si è alzata, è andata verso la macchinetta del caffè per svegliarsi da quello stato di dormi veglia che assale ognuno di noi. Ad un tratto, mentre era in giardino a sorseggiare il suo caffè, ha letto un messaggio ricevuto da un ragazzo. Quest’ultimo chiedeva aiuto perché la sua ragazza è affetta da DCA (disturbi del comportamento alimentare, ndr).

Come noto, l’influencer ha passato un lungo periodo in terapia perché affetta da anoressia. L’emotività, in questo caso, le ha giocato un brutto scherzo: un po’ i ricordi, un po’ il caldo, Valentina è letteralmente svenuta. Purtroppo, la sua sfortuna è stata quella di trovarsi accanto ad un tavolino contro cui ha sbattuto la testa. Ha rassicurato tutti i suoi fan di star bene, che non ha avuto alcun trauma, ma come giusto che fosse è stata trasportata in ospedale per fare i dovuti accertamenti. Tutto ciò che le resta è un bernoccolo che andrà via in poco tempo.