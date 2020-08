Il tecnico Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus ufficialmente, fatale la sconfitta in Champions: analizziamo i possibili sostituti

La vittoria dello Scudetto non è bastata, fatali gli sono stati i cattivi risultati in Coppa Italia e soprattutto in Champions League. La possibilità, che si vociferava da diverse settimane e che si è fatta fortissima nelle ultime ore, ora è diventata ufficialità. La Juventus ha deciso di sollevare Maurizio Sarri dal suo incarico. Un comunicato molto scarno, in cui lo si ringrazia, è la fine di un percorso iniziato un anno fa e che non ha mai convinto la maggior parte dei tifosi.

Sarri esonerato, ora scatta il toto allenatori

Nemmeno il tempo dell’addio per Sarri che è subito scattato il toto allenatori per la Juventus. Le opzioni per il club bianconero sono diverse, da quelle più suggestive a quelle più reali.

Partendo dalle due strade meno percorribili, ma non per forza impossibili, citiamo Zidane del Real Madrid e Mancini, c.t. dell’Italia. Il francese difficilmente si muoverà da Madrid, soprattutto dopo la vittoria della Liga che mancava da 3 anni. roberto Mancini invece è totalmente concentrato agli Europei del 2021 ed i Mondiali del 2022.

Tra i tecnici che attualmente non sono sotto contratto, stuzzica i dirigenti il possibile ritorno di Massimiliano Allegri. Possibili contatti anche con Pochettino.

Le due ipotesi più vive e maggiormente percorribili sono quelle che conducono a Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. I due sono ben visti sia per la loro tipologia di gioco, entrambi utilizzano la difesa a 3, che per ciò che hanno creato negli ultimi anni rispettivamente alla guida di Lazio ed Atalanta.

Intanto, però, c’è da capire anche cosa ne sarà del direttore sportivo Paratici. Si vocifera infatti di una rivoluzione totale da parte di Agnelli.

