La Turchia ha ritenuto inaccettabile l’accordo trovato da Grecia e Egitto sui confini marittimi, e ha deciso di riprendere le trivellazioni nella zona del Mar Mediterraneo occidentale.

Il giorno dopo l’accordo raggiunto tra Grecia e Egitto riguardo i confini marittimi, la Turchia ha annunciato di aver ripreso le trivellazioni nella zona del Mediterraneo orientale. Una risposta netta e decisa quella del premier Erdogan, ad una scelta del governo di Atene che la Turchia ritiene inaccettabile. Ricomincia così la sfida geopolitica tra i due paesi per quanto riguarda la ricerca di risorse naturali. Erdogan ha spiegato le motivazioni di questa scelta durante la tradizionale preghiera del venerdì a Santa Sofia. Il premier turco ha dichiarato che “la cancelliera tedesca Angela Merkel mi aveva chiesto di fermare le trivellazioni. Avevamo deciso di sospenderle perché loro avevano fiducia nella Grecia e in altri attori regionali, ma non ci siamo mai fidati davvero e avevamo ragione. Abbiamo ripreso immediatamente le trivellazioni”.

Turchia – Grecia, un rapporto diplomatico difficile da ricucire

Va però precisato che l’accordo trovato tra Grecia e Egitto rappresentava comunque una risposta politica all’intesa sui confini marittimi trovata da Turchia e Libia lo scorso novembre. In ogni caso, per il premier turco è la Grecia a non aver rispettato gli accordi diplomatici presi. Anche perché, alla fine del mese di luglio, la Turchia aveva scelto di rinunciare alle trivellazioni in una zona vicino all’isola greca di Kastellorizo. In quel momento, il governo turco era in procinto una nave da ricognizione per verificare una possibile presenza di giacimenti di gas, ottenendo una dura risposta da parte del governo di Atene, che aveva prontamente deciso di mobilitare la Marina Militare dell’Egeo, dichiarando inoltre lo stato di allerta militare. Una mossa molto forte, che aveva messo in difficoltà Erdogan. Ma d’altronde, da quando nella zona del Mar mediterraneo orientale sono state scoperte delle riserve naturali, la situazione geopolitica è diventata a dir poco incandescente. Si tratta infatti di risorse che se sfruttate, possono allargare il dominio geopolitico di un’intera nazione.

