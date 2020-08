Si è spento Osman Aslan, muezzin della moschea di Santa Sofia. Il muezzin era diventato anche responsabile delle misure di sicurezza anti-Covid.

Tragica scomparsa per la Turchia, infatti questa notte si è spento Osman Aslan storico muezzin della mosche di Santa Sofia. Il muezzin era diventato ancora più rilevante nel paese turco, dopo il suo incarico come responsabile delle misure anti-covid. Secondo alcune indiscrezioni Aslan ci ha lasciato dopo aver subito un attacco cardiaco. Intanto il cordoglio del governatorato di Instabul ha invocato la “misercordia di Dio” per Aslan.

Osman Aslan ha lsciato il suo paese proprio nei giorni scorsi, spegnendosi nella sua moschea, quella di Santa Sofia stroncato da un attacco di cuore. Nelle ore successive al decesso, il governatorato della capitale turca ha espresso le condoglianze alla famiglia del muezzin, ricordando la figura di Aslan scomparso mentre prestava servizio al proprio paese. Una morte che ha colpito anche il controverso presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Addio a Osman Aslan, arrivano anche le condoglianze di Erdogan

Nelle ultime ore, la morte di Aslan ha colpito anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il controverso presidente turco, infatti, ha voluto esprimere le sue più sentite condoglianze alla famiglia Aslan. Infatti, lo stesso Erdogan ha ricordato come Aslan abbia subito trasformato l’antica basilica cristiana in luogo di culto islamico al momento della sua conversione. Inoltre sempre il presidente ha affermato l’attività di Aslan nell’informare i fedeli sulla situazione Coronavirus.

Secondo le prime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, Osman Aslan sarebbe scomparso il 2 agosto, ma per giorni le autorità locali hanno voluto mantenere segreto il suo decesso. Negli ultimi anni, il muezzin era tra i più attivi nella riconversione di Santa Sofia da basilica a Moschea.

Tema che colpisce anche Atene e la sua parte musulmana. Infatti i circa 300mila musulmani locali credono che, a causa della scomparsa di Aslan, possa ritardare ulteriormente l’apertura della moschea. Infatti la moschea di Santa Sofia, dovrebbe diventare una dei più grandi luoghi di culto musulmani in Europa. Il progetto risaliva al 2007, ma era stato rallentato dalla forte opposizione della chiesa greco-ortodossa e dai gruppi nazionalisti della Grecia.

