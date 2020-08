Terremoto, avvertita forte scossa al confine tra Austria e Germania: ecco quanto accaduto poco fa, precisamente alla ore 21,44.

Paura poco fa al confine tra Austria e Germania, dove esattamente alle ore 21,44 è stata registrata una forte scossa di terremoto. Lo riferisce proprio in questi istanti l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), secondo cui il sisma sarebbe precisamente di magnitudo 3,6. La profondità, invece, è di 14 chilometri come riferito nel tweet.

Per il momento, non si segnalano danni a persone o cose, ma seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso nel corso delle prossime ore.

