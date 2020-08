Pesanti offese sui social per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Così i Carabinieri del R.O.S. eseguono una perquisizione ad un 46enne.

Siamo nell’era dei social, dove tutti sentono ed hanno il bisgono di esprimere la propria opinione. Spesso però, proprio sui vari social network capita che l’opinione venga confusa con l’offesa, specialemente sotto il profilo di persone con un ampio bacino di pubblico. E’ proprio questo il caso che ha coinvolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, offeso pesantemente sotto i propri profili social.

Così i Carabinieri del R.O.S. della Capitale, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, hanno avviato la perquisizione per un uomo di 46 anni che da tempo aveva preso di mira proprio il Presidente della Repubblica. Secondo le forze dell’ordine, il 46enne è ritenuto responsabile del reato di offesa all’onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio l’operazione dei Carabinieri che hanno agito contro un fenomeno diffusissimo sui social network.

Sergio Mattarella preso di mira sui social: le accuse dei carabinieri al 46enne

Non è di certo la prima volta che un personaggio di spicco viene preso di mira dal pubblico dei social. Stavolta però intervengono le forze dell’ordine, con la perquisizione all’uomo di 46 anni che rientra in un più ampio contesto investigativo. A svolgere tale investigazione ci sta pensando la Procura della Repubblica di Roma, in collaborazione con i carabinieri del Ros.

Nell’ultimo periodo, proprio sui social network del Presidente della Repubblica, sono stati rilevati un crescendo di insulti ad una figura importante come Mattarella. Tutto ciò non è altro che un’elaborata strategia di aggressioni a quella che è l’Istituzione più importante del Paese. Così i carabinieri hanno perquisito un 46enne della provincia di Lecce, molto attivo specialmente su Twitter.

I Carabinieri hanno riportato alla luce i numerosi post dell’uomo leccese, tutti contro al Presidente della Repubblica. Le offese non riguarderebbero solamente la carica di Mattarella, ma anche la sua individualità privata. Successivamente, i Carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione ad altri profili social ed account telematici. Alla fine della perquisizione, i carabinieri hanno compiuto il sequestro dei profili social del 46enne.

