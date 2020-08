La peste bubbonica in Cina continua a uccidere, il bilancio delle ultime ore è di un morto e di un’intera cittadina posta in lockdown.

Le istituzioni cinesi che governano la regione della Mongolia Interna hanno dichiarato la quarantena sanitaria per una piccola città dopo che un uomo ha contratto la peste bubbonica. Il paziente ha perso la vita, così il governatorato di Baotou -una volta avuta la conferma della malattia nella giornata di giovedì- ha informato la commissione sanitaria.

