Torna l’NBA nella bolla di Orlando, con risultati sorprendenti. Prima sconfitta per i Toronto Raptors al Walt Disney Resort, bene invece i 76ers.

Torna in campo la NBA, con sei partite nella notte ed altrettatnti risultati. A tre partite dal termine della stagione regolare, è ancora viva la lotta per uno spot ai playoffs ad Ovest, mentre ad Est sembra ormai tutto deciso. Andiamo quindi a vedere i sei verdetti del venerdì in compagnia della NBA.

Partiamo dalla prima gara di giornata, dove tornano alla vittoria i San Antonio Spurs, contro gli Utah Jazz decimati dalle assenze di Conley, Gobert e la stella Donovan Mitchell, a riposo in vista dei Playoffs. Proprio la compagine texana è chiamata a vincere le ultime tre partite della stagione regolare per sperare in uno spot ai plyoffs, e contro ai Jazz il successo non si è fatto attendere. La squadra di Gregg Popovich, guidata dai 24 punti di D.J. White, ha trovato così la 30esima vittoria stagionale.

La seconda partita ha visto la prima vittoria nella “bolla” da parte dei Memphis Grizzlies, che hanno superato gli Oklahoma City Thunder. Dopo un primo quarto da incubo, i Grizzlies hanno recuperato ben 17 punti nel secondo periodo, dilagando poi negli ultimi 24 minuti di gioco. Una vittoria importantissima quella di Memphis, che allontana le inseguitrici per l’ottavo posto ad ovest.

Terzo match della notte è quello tra Brooklyn Nets e Sacramento Kings. La compagine newyorkese supera in scioltezza i Kings, che oramai vedono da lontanissimo l’ultimo posto disponibile per i playoffs. Balzo in avanti per Brooklyn, che grazie ai 22 punti di Caris LeVert, porta a casa la partita ed il settimo posto ad Est, scavalcando gli Orlando Magic.

NBA, risultati della notte: i Celtics vincono il big match contro i Raptors

Non c’è storia nel quarto match di serata, quello tra i Philadelphia 76ers e gli Orlando Magic. La compagine della Pennsylvania, infatti, conquista un’altra vittoria grazie ai 23 punti con 13 rimbalzi di Joel Embiid ed ai 23 punti di Tobias Harris. Adesso i Sixers sono al sesto posto ad Est, ad una sola vittoria dalla quarta testa di serie ai playoffs.

Il penultimo incontro di serata ha visto protagonisti i New Orleans Pelicans, che hanno battuto in scioltezza i Washington Wizards. Con il fenomeno Zion Williamson out per preservare il suo stato fisico, splende Jrue Holiday autore di 28 punti e 6 assist. Bene anche il nostro Niccolò Melli, che in 18 minuti sul parquet realizza 10 punti (4-5 al tiro) e cattura 6 rimbalzi.

L’ultima partita della giornata NBA, ed anche la più attesa, era quella tra i Boston Celtics ed i Toronto Raptors. Una serata amara per la compagine canadese, che incappa nella prima sconfitta nella bolla di Orlando. Per Boston altra grande prestazione di Jaylen Brown, autore di 20 punti e 6 rimbalzi.

L.P.

