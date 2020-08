Morta a 15 la ragazza investita a Napoli da un’auto guidata da un ventunenne in piazza Carlo III nella notte di sabato 8 agosto.

Un’amica della quindicenne è ferita per le conseguenze dell’impatto. La dinamica dei fatti è al vaglio degli investigatori, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’auto abbia colpito le due giovani che attraversavano la strada.

Il veicolo era giunto in piazza Carlo III a grande velocità e l’impatto non ha lasciato scampo alla quindicenne. Nella caduta, l’amica si è invece spezzata una gamba.

Il ragazzo ventunenne che guidava il veicolo ha subito un forte trauma ed è ancora sotto choc. Ha da telefonato al 118 per chiedere l’invio dell’ambulanza e ha cercato di prestare aiuto. Le forze dell’ordine lo hanno scortato in ospedale per le analisi atte ad appurare se fosse sotto l’effetto di droga o alcolici.

La Polizia Municipale ha compiuto rilievi per tutta la notte, senza notare segni di frenata sull’asfalto. Le giovani erano originarie di Calata Capodichino, poco distante dal luogo della tragedia. Erano dirette alle proprie abitazioni quando sono state falciate.

La dinamica dell’incidente

La Smart ha riportato pesanti danni nell’urto, che ha scaraventato le giovani a grande distanza. La quindicenne ha sbattuto la testa sul marciapiedi e la violenza del colpo le è stata fatale. L’amica è ricoverata all’ospedale Cardarelli.

Piazza Carlo III è una zona molto attiva nei fine settimana e c’è sempre una movida fatta di giovani e auto che passano a veloci. La strada a doppia carreggiata presente sul luogo dell’incidente è stata spesso teatro di tragedie simili, dovute all’alta velocità.

Gli uomini della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli coordinati dal capitano Antonio Muriano hanno ritirato la patente del ventunenne alla guida. Successivamente, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.