Un alpinista di appena 26 anni è morto sul Monte Bianco cadendo da un’altezza di 30 metri sulla parete est ella Grandes Jorasses.

La tragedia è avvenuta mentre il giovane alpinista stava aprendo una strada di scalata in compagnia di altri due sportivi. Il gruppo si trovava sulla parete est della Grandes Jorasses e si stava cimentando nella scalata di un tratto destinato agli esperti alpinisti.

La vittima si chiamava Matteo Pasquetto di quasi ventisei anni. Viveva a Varese con la sua famiglia. La tragedia è avvenuta improvvisamente, sulla via del rientro dopo la scalata. Stando al racconto dei compagni di cordata, il giovane era sopra un ammasso di roccia che si è staccato senza preavviso dalla parete ed è scivolato in un crepaccio.

Il volo di oltre trenta metri non ha lasciato scampo alla vittima, i soccorsi sono stati resi difficoltosi dall’alta quota a cui è avvenuto l’incidente -circa 3450 metri. Il gruppo aveva raggiunto la cima di Reposoir quando gli eventi sono precipitati. Un elicottero del 118 e gli uomini della guardia di finanza di Entreves hanno coadiuvato le operazioni del soccorso alpino. Purtroppo, per Matteo non c’era più nulla da fare.

Incidenti in alta montagna nelle ultime settimane

Soltanto due settimane fa un incidente simile era costato la vita a due alpinisti di Genova intenti a scalare la Cresta Kuffner del Monte Bianco. La tragedia si era svolta sul Mont Maudit, nella regione francese del Massiccio.

I loro corpi sono stati recuperati a 4100 metri di quota, ma le indagini hanno appurato che sono precipitati per oltre duecento metri. Anche loro, stavano discendendo dopo aver raggiunto la vetta.

Non è passata una settimana nemmeno dall’incidente che è costato il grave ferimento di un escursionista trentacinquenne a Carone, nella Val Brembana. Nei pressi del rifugio Longo a duemila metri di altezza, l’uomo è caduto per oltre dieci metri. Il soccorso alpino hanno prestato le prime cure con un elicottero-ambulanza, la vittima ha riportato un serio trauma cranico.