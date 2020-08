Secondo le previsioni meteo, torna prepotente nel weekend l’anticiclone, ma non per tutte le regioni. Andiamo ad osservare la situazione sulla penisola.

E’ stata una settimana strana sotto il profilo meteorologico, con un ritorno di piogge e precipitazioni su tutta la penisola. Ma per gli amanti del sole non c’è da disperare, infatti secondo le previsioni meteo, proprio durante questo weekend l’anticiclone tornerà protagonista. Un ritorno che però non coinvolgerà tutta la penisola, ma solamente alcuni settori.

Infatti le calde correnti anticicloniche torneranno specialmente sul settore del Nord Italia e sul Centro Italia, facendo tornare a salire i valori termici. Mentre invece al Sud ci sarà ancora qualche scoria delle correnti cicloniche provenienti dall’oceano. Infatti, stando ai rapporti degli esperti metereologi, proprio in bassa Campania si svilupperanno i primi acquazzoni. Queste precipitazioni poi si sposteranno, fino a raggiungere Calabria ed infine la parte settentrionale della Sicilia.

In serata, qualche rovescio si potrebbe verificare anche al Nord, specialmente sulle vette alpine di Lombardia e Trentino Alto Adige. Andiamo quindi a vedere che situazione ci sarà durante la giornata odierna.

Meteo, torna l’anticiclone: si alzano le temperature su gran parte dell’Italia

Sarà un sabato dal meteo caratterizzato dal ritorno dell’anticiclone. Un ritorno che, come anticipato, non riguarderà tutta la penisola ma solamente la parte centro-settentrionale del paese. Avremo così una situazione alquanto variegata sull’Italia, con bel tempo al Centro-Nord e qualche precipitazione residua al Sud. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio come cambierà la situazione meteorologica sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata ricca di sole e dal clima stabile. Ad influire su questa situazione di bel tempo è certamente il ritorno dell’anticiclone, che riporterà il caldo su tutto il settentrione. In serata qualche innocuo addensamento verrà a formarsi sui rilievi alpini. Le temperature torneranno a salire, con massime dai 30 ai 34 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, avremo una situazione alquanto analoga rispetto al Nord. Anche qui l’anticiclone farà effetto, riportando serenità sui cieli centrali. Avremo quindi una giornata soleggiata, seppur con qualche annuvolamento al mattino sulle vette appenniniche tra Lazio e Abruzzo. Le temperature tornano a salire anche qui, con massime tra i 30 e 36 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia insiste la stabilità sia sul versante tirrenico che sulla Sicilia orientale. Qui l’anticiclone ancora non entrerà, lasciando il settore meridionale in balia delle ultime precipitazioni. Infatti avremo piogge al mattino sulla bassa Campania, che poi si sposteranno su Calabria e Sicilia settentrionale. Le temperature restano stazionarie, con massime tra i 28 e 31 gradi.

L.P.

