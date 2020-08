La Juventus, che solamente poche ore ha ufficializzato l’addio di Maurizio Sarri, ha già annunciato il suo nuovo tecnico: sarà Pirlo

Era destinato ad allenare l’Under 23, ma alla sua prima esperienza da tecnico si ritroverà con una potenza come la Juventus. Stiamo parlando di Andrea Pirlo che, dopo essere stato chiamato in sede dalla dirigenza, è stato annunciato come nuovo tecnico della prima squadra. Solo poche ore fa i bianconeri avevano ufficialmente esonerato Sarri che, nonostante la vittoria dello scudetto, ha pagato lo scotto dell’eliminazione in Champions League contro il Lione ed un feeling mai nato con l’ambiente.

A convocare l’ex centrocampista alla Continassa alcuni minuti fa sarebbe stato il presidente Agnelli in persona, il quale avrebbe deciso in piena autonomia il profilo di Pirlo, che annunciandolo ha spiazzato i tifosi che si aspettavano a gran voce un nome altisonante. Nelle scorse ore si sono fatti i nomi di gente come Pochettino, Zidane, Allegri, Inzaghi e Gasperini ma nessuno di loro sarà il prescelto. Attenzione anche alla posizione del direttore sportivo Paratici che appare decisamente in bilico.

Juventus in mano a Pirlo, il possibile modulo

Nella mente dei tifosi che stanno seguendo i risvolti della panchina bianconera c’è una domanda precisa che frulla nella mente. Come giocherebbe Pirlo? Lui stesso poco tempo fa in un’intervista ha dichiarato che il sistema di gioco dipende dai giocatori a sua disposizione, ma in linea generale prediligerebbe il 4-3-3. “Tutti avanti, grande possesso palla e via”, questa la sua filosofia. Per certi versi non molto distante dalla metodologia applicata da Maurizio Sarri.

Senza considerare ciò che in dono porterà il mercato, ad ora la formazione tipo potrebbe essere la seguente: Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Arthur, Bentancur, Ramsey; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

