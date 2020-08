Diletta Leotta col costume bagnato: l’estate è bollente. Le immagini mozzafiato condivise dalla showgirl catanese fanno impazzire Instagram

Diletta Leotta si sta godendo le meritate vacanze dopo la lunga stagione calcistica appena conclusasi. Sono stati mesi intensi dopo il lockdown, con partite ogni tre giorni seguite sempre da conduttrice di Dazn inviata sui campi, con i suoi pre e post partita affiancata da Federico Balzaretti.

Ora il relax al mare per ricaricare le batterie in vista di un nuovo anno lavorativo ricco di novità tra radio e Tv. Dopo la fine della love story con il pugile Daniele Scardina, Diletta ha scelto di rilassarsi con gli amici e le amiche di sempre in uno dei tanti paradisi balneari italiani. La showgirl si è concessa lunghe ore al sole e qualche nuotata in scenari mozzafiato, il tutto documentato come sempre su Instagram.

Nell’ultima storia condivisa sul noto social, la bellissima Diletta si fa riprendere mentre si dedica ad una nuotata ristoratrice in una giornata molto assolata. In un contesto di acque cristalline, la Leotta emerge dalle onde dirigendosi verso la spiaggia e inquadrandosi in un primo piano mozzafiato. Il costume turchese mette in mostra le sue generose forme e il sorriso è come al solito esplosivo. Con tanto di maschera in tinta, senza trucco e acconciatura, ci delizia con una bellezza naturale stupefacente.

Qualcuno vocifera che ci sia già un altro uomo nel suo cuore, pronto a prendere il posto di Scardina. Il tradimento del pugile non le è andato giù ma di sicuro non le ha tolto il buon umore, come si può vedere dalla story qui sotto.

Visualizza questo post su Instagram Bruciata dal sole ☀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 8 Ago 2020 alle ore 3:32 PDT

