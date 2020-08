Il Decreto agosto diventa realtà e il premier Conte annuncia uno stanziamento di risorse pari a 100 miliardi di euro. Come saranno investiti?

Decreto agosto, sul piatto ci sono almeno 100 miliardi per sostenere occupazione e lavoratori, imprese e regioni in difficoltà. Lo ha spiegato il premier, Giuseppe Conte, illustrando le misure approvate questa sera dal governo che guida. Tutto a posto, “salvo intese tecniche”, e quindi presto diventerà realtà.

Tra i principali provvedimenti c’è la proroga della Cassa integrazione comncordata con i sindacati così’ come lo stop ai licenziamenti fino a novembre. Ma ci sono anche la rateizzazione delle tasse per gli autonomi e un investimento specifico per sostenere l’industria al Sud. Dal 1° ottobre tutte le aziende del Mezzogiorno saranno interessate da una decontribuzione “del 30% per tutti i lavoratori, non solo i neoassunti”.

Allo stesso modo però continua la caccia ai furbetti dell’evasione fiscale. Come ha spiegato il premier “premieremo i cittadini che potranno recuperare parte di quanto spendono con pagamenti elettronici e potranno usufruire di un bonus fino a 2mila euro all’anno”.

Decreto Agosto, sostegno al lavoro ma anche alla città che perdono turisti



Il nuovo Dpcm sarà in vigore a partire dal 10 agosto, pensando che la situazione possa rimanere quella attuale. Secondo Conte l’Italia sta facendo anche meglio di Germania e Francia che hanno ricominciato a contare contagi in numeri preoccupanti. In ogni caso fino alla prima settimana di settembre rimarranno misure di sicurezza come l’obbligo di mascherine al chiuso e il divieto di assembramento.

Scendendo nel dettaglio del decreto, la spesa per il lavoro ammonta a 12 miliardi. Varati il rinvio del saldo delle tasse per le partite Iva ad aprile 2021 e la proroga della Cassa integrazione per altre 18 settimane. Ma ci saranno contributi a fondo perduto, collegati alle perdite di fatturato, per gli esercenti dei centri storici di 29 città dedite al turismo internazionale. In più aumenteranno le pensioni agli invalidi civili al 100% a partire già dai 18 anni, così come agli inabili, ai sordi e ai ciechi civili assoluti titolari di pensione. Passeranno dai circa 285 euro attuali fino a 648 euro al mese per tredici mensilità.