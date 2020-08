Le crociere sono pronte alla ripartenza dopo il lungo periodo di stop causato dal coronavirus: la prima partirà il prossimo 16 di agosto

Le crociere, dopo il lungo periodo di stop causa Covid-19, sono pronte a ripartire. L’approvazione è arrivata dal consiglio dei ministri con il nuovo Dpcm. La prima a partire sarà la Msc Grandiosa, ammiraglia della famosa compagnia, che leverà l’ancora a Genova il prossimo 16 agosto. A comunicarlo è la stessa azienda. Si tratterà di una crociera di 7 notti nel Mediterraneo Occidentale ed avrà come scali Civitavecchia, Napoli, La Valletta e Palermo.

In queste città verranno fatte delle escursioni protette ed organizzate nei minimi dettagli. Inoltre, nonostante i rigidi protocolli che verranno adottati, ci sarà anche una copertura assicurativa in caso di contagio prima, durante e dopo la crociera.

C’è da dire anche che la capienza della nave, rispetto alla totalità, diminuirà del 30%. Potenziati i servizi sanitari, mentre l’accesso ai punti di ristorazione sarà rimodulato.

