Una ricerca condotta da UnionCamere sulle conseguenze della crisi scatenata dal coronavirus, ha evidenziato come esista un certo ottimismo su una possibile ripresa economica.

La crisi economica scatenata dall’epidemia di coronavirus, ha creato un clima di incertezza che di certo non aiuta le imprese italiane. Ma nonostante questo, una ricerca condotta da Excelsior di Unioncamere, ha evidenziato come circa seicentomila aziende in Italia contino di recuperare il fatturato perso già entro il 2020. Secondo lo studio poi, altre 580 mila si sono invece poste di raggiungere questo obiettivo entro il 2020. La ricerca di Unioncamere è stata condotta in collaborazione con Arpal e aveva lo scopo di studiare quale fosse stato l’impatto reale del lockdown sull’industria italiana, e quali strategie hanno adottato le aziende per porvi rimedio. Oltre a questo, nello studio è stato posta anche un’attenzione significativa al tempo previsto e percepito per una possibile ripresa economica. E le conclusioni del report, mostrano come nonostante tutto, regni un certo ottimismo tra gli imprenditori.

Leggi anche: Enel, continuano le segnalazioni di truffe: come riconoscerle

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Crisi coronavirus, si salvano le imprese che hanno innovato

Secondo l’indagine però, soltanto 180 mila imprese in Italia non sono state danneggiate in modo significativo dal lockdown. È interessante inoltre, che le aziende meno colpite da queste crisi, sono quelle che avevano già implementato nella loro strategia industriale dei piani di digitalizzazione. Unioncamere ha infatti valutato e concluso che la mancanza di investimenti nell’innovazione aziendale, è stato un fattore determinante per le imprese italiane, nell’allungare i tempi “di recupero” dalla crisi.

Coronavirus, una crisi diversa da quella del 2008

L’unica cosa certa, è che questa crisi economica è profondamente diversa, e per alcuni aspetti molto più grave di quella del 2008. Mai nel mondo si era verificata una crisi globale a questi livelli. Anche perché il lockdown ha portato un fatto inedito nella storia economica mondiale, ovvero il blocco improvviso delle catene di produzione. E d’altronde, non era mai accaduto che il Wto, l’organizzazione mondiale del commercio, stimasse che il mondo intero dovrà scontare un calo complessivo del Pil pari al 30 per cento.

Leggi anche: Confindustria Vicenza, Vescovi: “Blocco licenziamenti scelta insensata”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24