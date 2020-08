Covid-19, bollettino dell’8 agosto: i dati comunicati dalla Protezione Civile in merito ai contagi delle ultime 24 ore. Numeri in rialzo

La Protezione Civile ha pubblicato pochi minuti fa i dati riguardanti i numeri dei contagi da coronavirus per quel che riguarda le ultime 24 ore. Ieri l’aumento giornaliero di 552 casi aveva fatto preoccupare, mentre oggi i nuovi positivi sono 347. Dati leggermente al ribasso, ma che rimanere ben più importante rispetto a quelli a cui stavamo assistendo da alcune settimane. Per quel che riguarda i decessi, se ne registrano 13, 10 in più rispetto ad ieri. Sono 305 le persone guarite.

Covid-19, il bollettino: la situazione regione per regione

A farla da padrone con l’aumento di casi giornalieri è la Lombardia che fa registrare un +76. Segue a ruota il Veneto con +63 e poi l’Emilia-Romagna con +44. Al Sud la situazione più preoccupante la vive la Sicilia che, dopo settimane con assenza di nuovi positivi, ora segna + 28. Nessun nuovo caso in Sardegna e Molise.

