Peggiora l’emergenza Coronavirus negli Usa, con il dato dei contagi che sta per raggiungere i 5 milioni. Mentre al mondo sono 720mila i decessi.

Dopo mesi di assestamento, il Coronavirus torna a far paura la mondo intero, specialemente nei paesi dove l’emergenza non si è mai fermata, come gli Usa. Infatti, stando agli ultimi dati sulla pandemia, il Coronavirus è tornato ad essere aggressivo, anche nei paesi come l’Italia, dove il Governo ha imposto linee più rigide per contenere l’emergenza.

Preoccupa, come detto, la situazione negli Usa, con la potenza a stelle e strisce pronta a raggiungere i cinque milioni di casi totali. A riportare i dati, come sempre, ci ha pensato la John Hopkins University, che sta tracciando l’andamento della pandemia dall’inizio dell’emergenza. Da tempo, oramai, gli Usa sono al primo posto per casi di Coronavirus eppure Donald Trump non esita ad affermare che la pandemia sta scomparendo nel suo paese.

L’emergenza Coronavirus sta dilagando in tutto il Sud America, con paesi in profonda crisi come Colombia e Bolivia. Infatti nel primo dei due paesi latinoamericani, si è superata la soglia dei 12mila decessi. Mentre nel secondo si teme addirittura una pandemia esplosiva, pronta a mettere in ginocchio il piccolo paese boliviano.

Coronavirus, non solo Usa: la Francia registra 2.288 casi in 24 ore

L’ultimo bollettino del Ministero della Salute preoccupa la Francia. Infatti il paese Transalpino è tornato a far registrare oltre duemila casi nelle ultime 24 ore. Secondo i dati, solamente nella giornata di ieri ci sono stati ben 2.288 nuovi casi e 9.330 nell’ultima settimana. Rallenta però il dato dei decessi, con solamente 12 decessi nelle scorse 24 ore. Ad oggi, per la John Hopkins University sono ben 235.202 i casi totali nel paese transalpino, compresi i 30.327 decessi.

L’emergenza, invece, sembrerebbe attenuarsi in Brasile. Il grande paese sudamericano ha quasi raggiunto i 3 milioni di casi totali, con ben 99.572 decessi. Nonostante ciò, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati solamente 1.079 nuovi contagi dal Ministero della Salute brasiliano. Un dato in discesa quello dei nuovi contagi, per il secondo paese più colpito al mondo dalla pandemia. Bisogna comunque fare attenzione, però, perche la pandemia sembrerebbe ancora fuori controllo in alcune regioni del paese.

