Coronavirus in Francia: da lunedì saranno obbligatorie le mascherine a Parigi per tutte le persone che hanno più di 11 anni.

Con 235.208 casi positivi e 30.327 morti, la Francia figura sicuramente tra i paesi più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Proprio per questo motivo, sono state disposte adesso nuove restrizioni per limitare i danni. Da lunedì 10 agosto, infatti, sarà obbligatoria la mascherina in alcune zone di Parigi per tutte le persone che hanno almeno 11 anni.

Ma non è finita qui: dalle 8 di mattina scatterà l’obbligo anche a Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne e Val-d’Oise, come si apprende da una nota diramata proprio in questi istanti dalle prefetture locali.

Coronavirus in Francia, la situazione

Il virus – come riporta il comunicato in questione – continua a circolare nella nazione e, dunque, l’uso della mascherina so pone come obiettivo quello di contrastare una seconda potenziale ondata. Già nei giorni scorsi il primo cittadino della capitale Parigi, Anne Hidalgo, aveva anticipato di voler rendere obbligatorio l’uso della mascherine nelle zone maggiormente affollate della capitale. E dalle 8 di lunedì 10 agosto la restrizione diventerà effettiva a tutti gli effetti.

