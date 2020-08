Coronavirus, beffa incredibile in Norvegia per un gruppo di passeggeri atterrati con un volo da Nizza. Vanno in quarantena per un minuto

Covid-19, nel mondo succede di tutto, anche decisioni paradossali. Come quella che ha visto coinvolti loro malgrado passeggeri ed equipaggio di un volo atterrato ad Oslo e proveniente da Nizza. Erano in 158, più i piloti, le hostess e gli steward, e dovranmmo stare tutti in quarantena dieci giorni per un ritardo beffa.

Proprio ieri, 7 agosto, il governo norvegese aveva deciso di reinserire la Francia, come Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica Ceca nella ‘zona rossa‘. I quattro Paesi hanno nuovamente passato la soglia limite dei 20 casi nuovi ogni 100.000 abitanti nelle ultime 2 settimane, livello fissaro da Oslo per le quarantene.

Se quell’aereo della SAS partito dalla Costa Azzurra fosse atterrato alle 23.59 tutti si sarebbero salvati. Invece ha toccato terra a mezzanotte precisa (ma il sito specializzato FlightRadar24 il dice alle 00:01), persino in anticipo rispetto al previsto. La quarantena scattava da quell’ora e i funzioknari sono stati inflessibili. Lo ha confermato Elisabeth Johansen, consigliera del ministero della Salute norvegese: “L’istituzione della zona rossa era a partire da mezzanotte, devono fare la quarantena”. Bontà loro, almeno potranno farla in casa e non negli hotel dell’aeroporto.

🇳🇴 FLASH – Les 158 passagers du vol #Nice – #Oslo, arrivés à 00h01 en #Norvège, doivent se mettre en quatorzaine, le pays ayant placé la France en zone rouge à partir de minuit. Le taux d’incidence norvégien a triplé, passant à 7 cas pour 100 000 habitants. (AFP) #COVID19 #Europe — Conflits (@Conflits_FR) August 8, 2020

La Norvegia ha deciso di chiudere i confini con diversi stati ma non c’è l’Italia

La Norvegia ha deciso di adottare la linea dura per paura di nuovi contagi da Covid-19. Uno dei provvedimenti è quello di sconsigliare i viaggi non essenziali in diverse nazioni europee. Venerdì 7 sono stati di fatto isolati Repubblica Ceca, Francia, Principato di Monaco e Svizzera.

A partire da oggi, 8 agosto l’indicazione di non procedere a viaggi non essenziali sarà applicata aad altri Stati. Sono Andorra, Belgio, Bulgaria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Lussemburgo, Monaco, Portogallo, Romania, Spagna e Svizzera, nonché alcune regioni della Svezia. Non c’è l’Italia che evidentemengte per il governo norvegese non è a rischio.

