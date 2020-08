Catania, sequestrata una maxi piantagione di marijuana. Circa 2.500 piantine di canapa indiana sono state trovare nella terra di un ex imprenditore agricolo

Una maxi piantagione di marijuana è stata sequestrata dalle forze dell’ordine nelle ultime ore nel comune di Licodia Eubea, nel catanese. In totale di trattava di circa 2500 piantine di canapa indiana che potevano raggiungere un valore di mercato di circa 2 milioni di euro, una volte messe in commercio.

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza ha scoperto l’attività illecita all’interno di una zona boschiva della provincia di Catania. Il territorio è risultato appartenere ad un ex imprenditore agricolo della zona, che è stato immediatamente denunciato per il reato di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti.

Catania, sequestrata una maxi piantagione di 2500 piantine di marijuana

Nel corso degli ultimi mesi il valore della marijuana e in particolar modo della canapa indiana, ha compiuto un balzo in avanti sul mercato. Il ciò è dovuto all’utilizzo che ne è stato fatto nel campo medico. In diversi paesi, come gli Stati Uniti e l’Olanda, l’estratto arboreo viene consigliato per la cura dell’ipertensione e dell’ansia. Viene tra l’altro comunemente venduta all’interno di negozi pubblici.

Alcuni studi condotti dopo lo scoppio della pandemia di coronavirus hanno addirittura suggerito che la marijuana potesse essere un buon deterrente per il SarsCov2, limitandone la diffusione e preservando le vie respiratorie aeree dall’attacco del patogeno. Nulla è stato confermato dal punto di vista scientifico ma all’interno del mercato nero il prezzo di vendita è cresciuto, accrescendo un business tra i più redditizi per la malavita di tutto il mondo.

