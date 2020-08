Era scomparsa insieme al figlio di 4 anni lunedì mattina a Caronia, ora nella stessa zona è stato ritrovato un cadavere irriconoscibile: potrebbe essere quello di Viviana Parisi

Quest’oggi, nei boschi di Caronia (Messina), è stato trovato il cadavere di una donna. La zona è la stessa in cui si cerca la dj Viviana Parisi che lunedì scorso è scomparsa insieme a suo figlio Gioele. Il corpo è, però, irriconoscibile e per questo motivo non si è potuto stabilire un collegamento certo con la donna 43enne.

A ritrovare il cadavere sono stati i cani dei Vigili del Fuoco che da giorni, insieme a protezione Civile, Polizia e Carabinieri, sono impegnati nelle ricerche della Parisi con l’ausilio dei cani molecolari e biologici e dei droni. Intanto, i familiari continuano con gli appelli per chiederle di tornare a casa.

Sempre a Messina, precisamente a Castel di Lucio, è stata rintracciata un’altra donna scomparsa ieri. La donna era a casa di un’amica a Sant’Agata di Militello a 21 km da Caronia. A far scattare l’allarme erano stati i familiari. Inizialmente si presumeva potesse essere suo il corpo ritrovato, ma ora l’ipotesi è ovviamente da scartare.

Viviana Parisi e la scomparsa insieme al figlio, come stanno le cose

Viviana e suo figlio Gioele, di 4 anni, sono scomparsi da Caronia lunedì scorso e fino ad ora gli sforzi delle autorità sembrano non aver avuto esito (in attesa del riconoscimento del cadavere di cui sopra). Sono, inoltre, pochi gli elementi a disposizione degli investigatori per fare una ricostruzione adeguata. Una testimone però parla di depressione da parte della donna che aveva iniziato ad essere surclassata dal terrore che suo figlio potesse prendere il Covid-19.

“Mia cognata vaga in stato confusionale, non c’è nessun rapimento. Lei non aveva problemi con mio fratello o con altri familiari. Per noi è solo spaventata. Non è stata molto bene nel periodo dei lockdown e lo so perché è stata anche a casa mia ed ho visto come era ridotta”, afferma la cognata.

