Bergamo, pensionata è dovuta tornare a lavorare malgrado avesse finito l’obblighi contrattuali a causa delle mancanza di un sostituto.

Il Covid-19 ha fatto danni enormi a tutti i settori, per non contare le tantissime vittime. Per questo il Governo sta riflettendo su come affrontare al meglio la situazione. Le persone stanno soffrendo e la crisi economica che ne sta scaturendo sta mettendo tantissime persone con le spalle al muro. Di certo non una tragedia come molte che vi abbiamo raccontato, con alcune persone che si sono addirittura suicidate, ma una storia stramba arriva proprio da Bergamo. La città lombarda è senza dubbio una delle più colpite e uno dei luoghi in cui le storie negative si concentrano in seguito a questa tragedia. Ma dalla città orobica, però, arriva oggi una notizia che è davvero molto particolare. Con una pensionata costretta a lavorare, gratis, per diverso tempo.

Bergamo, pensionata torna a lavoro gratis: il sostituto non c’è

La storia ha per protagonista Marisa Avogadro, dipendente del Comune di Capizzone. La signora ha lavorato per anni all’ufficio anagrafe del luogo, fornendo un servizio di primo livello all’Italia. Dopo tantissimi anni, la donna è giustamente andata in pensione. Purtroppo però, il suo ufficio è stato costretto a richiamarla e a farla lavorare per ben quattro mesi, gratis, a causa della mancanza di sostituiti. La donna era andata in pensione praticamente a cavallo dell’aumento dei contagi e per questo il suo sostituito non è mai arrivato. Una storia davvero molto particolare che, in modo buffo, racconta quello che ha significato il Covid-19 dal punto di vista burocratico e legale.

