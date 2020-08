Beirut guerriglia per le strade della grande città in seguito a quanto è accaduto negli ultimi giorni. La gente è stanca e chiede importanti cambiamenti al governo.

Stamattina tantissime persone si erano radunate per le strade di Beirut per iniziare una protesta antigovernativa. L’esplosione di qualche giorno fa al porto ha causato panico, distruzione ed un numero incredibile di vittime. Ora i sopravvissuti chiedono giustizia e chiedono un cambiamento radicale in seno al Governo, con un nuova classe politica al potere. Le cose però si sono messo subito male ed è stato il caos più totale. Alcuni manifestanti hanno deciso di far sentire la propria voce usando la violenza e precisamente lanciando pietre e bottiglie contro strutture e contro le forze della polizia. Ne è scaturita una risposta molto violenta e la situazione è precipitata in modo disastroso. La mano armata dell’esercito non ha infatti perso troppo tempo a riflettere ed ha colpito con la forza. Il risultato sono oltre cento feriti e con ogni probabilità stanno aumentando di ora in ora.

Beirut, guerriglia per le strade: 109 feriti e comunicazioni interrotte

Subito sono partiti i lanci di lacrimogeni e le solite cariche per disperdere i manifestanti di Beirut. Stando alle ultime notizie, sarebbero almeno 109 i feriti ed un poliziotto sarebbe anche morto. Tuttavia i dati non sono aggiornati all’ultimo secondo perché le autorità hanno tolto internet e le comunicazioni all’intera regione. In questo modo è impossibile per i protestanti comunicare ed organizzarsi, permettendo un controllo della situazione ancora più facile e capillare da parte delle autorità. In molti hanno bruciato l’immagine del presidente del Libano, Michel Aoun, chiedendone le dimissioni e l’addio per un nuovo politico. La tensione è veramente molto alta.

