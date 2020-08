Seconda serata in compagnia della Champions League, con il ritorno degli ottavi tra Barcellona e Napoli. Andiamo a vedere dove assistere alla partita.

Al Camp Nou di Barcellona, il Napoli è chiamato all’impresa contro i Blaugrana del fenomeno Leo Messi. Gli azzurri sono reduci dall’1-1 del match d’andata. Infatti dopo il goal di Dries Mertens che sbloccò la partita ci pensò Antoine Griezmann ad impattare il match, portando così il Barça ad un minimo vantaggio in vista del ritorno. Infatti con uno 0-0 passerebbe la compagine blaugrana per la regola dei goal fuori casa.

Tra gli azzurri dovrebbe aver recuperato in extremis il capitano Lorenzo Insigne, che aveva messo tutti in apprensione dopo l’uscita dal campo per problema muscolare contro la Lazio. Il numero 24 azzurro dovrebbe andare a completare il tridente composto da Dries Mertens e Josè Maria Callejon.

Per il Barcellona, invece, non ci sarà lo squalificato Arturo Vidal. Sarà in campo, però, il tridente completo composto da Messi, Suarez ed il recuperato Griezmann. Resta a casa invece Ousmane Dembèlè, non convocato da Quique Setièn. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match di ritorno degli ottavi di Champions League.

Barcellona-Napoli, streaming gratis: Sky o Mediaset?

La sfida tra Barcellona e Napoli sarà trasmessa sia sulla pay-tv di Sky, sia in chiaro su Mediaset. Sky, infatti, metterà a disposizione due canali dedicati, Sky Sport Uno (al 472 e 482 del digitale ed al 201 del satellitare) e Sky Sport (al 252 del satellitare). Il commento sarà affidato al duo Trevisani-Adani.

Per tutti gli abbonati che non saranno a casa, ci sarà la possibilità di seguire il match gratuitamente su SkyGo. Per accedere alla piattaforma streaming di Sky basterà inserire i propri dati, selezionare il canale dedicato ed il gioco è fatto. In alternativa, Sky mette a disposizione anche la piattaforma streaming affiliata, Now Tv. Per tutti i nuovi abbonati, Now Tv mette a disposizione un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese starà all’utente decidere se abbonarsi al costo di 9,99€ al mese.

Mentre invece Mediaset trasmetterà in chiaro la partita su Canale 5. Il commento sul canale Mediaset sarà affidato a Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Aldo Serena. Per tutti coloro che non potranno seguire il match da casa, sarà possibile seguire la partita dalla piattaforma streaming Mediaset Play, sintonizzandosi su Canale 5.

