Barcellona-Napoli: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della partita per gli Ottavi di finale della Champions League. Insigne e compagni fuori



Barcellona-Napoli 3-1: Gattuso e i suoi escono e alla luce dei 180 minuti ci può anche stare. Ma la sensazione è che anche al Camp Nou il Napoli avrebbe potuto giocarsela meglio.



Bastano dieci minuti per capire come andrà la serata. Subito Mertens ha l’occasione per cambiare la stopria, ma calcia male e colpoisce il palo esterno. La prima volta che il Barça arriva dalle pasrti di Ospina invece colpisce con Lenglet su azione d’angolo. Solo che il francese per liberarsi ne abbatte due, ma Cakir e il Var non vedono. Vede benissimo invece Messi che con un numero da giocoliere segna il raddoppio e poi farebbe pure tris, annullato per un dubbiuo tocco con la mano.

In chiusura di tempo anche i due rigori, nettissimi entrfambi e frutto di due distrazioni difensive. Suarez e Insigne sono freddissimi e la psrtita resta aperta. Ma il Napoli non ci crede mai veramente, nei secondi 45′ si fa minaccioso solo con due zuccate. Quiella di Lozano finisce alta da ottima posizione e poi la seconda coglie il palo con Ter Stegen distratto. Ma non basta e adesso dobbiamo sperare nell’Atalanta.

Barcellona-Napoli 3-1: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 10′ Lenglet (B), 23′ Messi (B), 46′ rig. Suarez (B), 49′ pt rig. Insigne (N)

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6; Semedo 6, Piqué 7, Lenglet 6.5, Jordi Alba 6; Sergi Roberto 6, F. De Jong 7.5, Rakitic 6.5; Messi 8, L. Suarez 6 (J. Firpo), Griezmann 6.5 (84′ Monchu sv). All. Setién 7.5

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Manolas 5.5, Koulibaly 5, Mario Rui 5; Fabian Ruiz 6 (79′ Elmas sv), Demme 5.5 (46′ Lobotka 6), Zielinski 6 (70′ Lozano 6); Callejón 4.5 (70′ Politano 6), Merten 6, Insigne 6.5 (79′ Milik sv). All. Gattuso 6.

AMMONITI: Zielinski (N), Suarez (B)



