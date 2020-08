Un povero ladro ha raggiunto l’apice della sfortuna, tenta di rubare un’autoradio – non funzionante – e perde i suoi soldi sul sediolino

Anche per fare il ladro bisogna essere una persona di un certo livello d’intelletto, di una particolare scaltrezza, non è un gioco da ragazzini. Tuttavia anche i meno esperti si cimentano in piccoli o grandi furti, anche in Australia, quel piccolo paradiso di Terra che ci sembra essere così lontano. La storia viene direttamente da Perth dove un ladro, palesemente alle prime armi, ha tentato di rubare un’autoradio.

Il furto di autoradio è molto frequente, spesso vengono rivenduti a cifre più basse del prezzo di mercato, altre volte vengono smontati e con i pezzi si ricavano altri oggetti. Affinché il furto di un’autoradio vada a buon fine, c’è bisogno che quest’ultima funzioni, ma non sempre è così.

Ladro sfortunato, ruba un’autoradio rotta e perde i suoi soldi

Se qualcuno ha ancora dubbi sul karma, questa storia vi farà ricredere. Un ladro, in Australia, ha tentato di rubare un’autoradio, peccato però fosse non funzionante. Tom Drury il proprietario dell’auto scassinata ha spiegato che l’autoradio non funzionava da un po’ e che era in programma di portarla a riparare di lì a pochi giorni. Se il ladro fosse passato qualche giorno più tardi, sarebbe potuto andare anche abbastanza bene.

Il proprietario dell’auto ha avuto anche una piacevole sorpresa: il ladro ha perso 22 dollari sul sediolino dell’auto. Probabilmente, preso dalla foga e dalla fretta di scappare, non si è accordo che dal pantalone gli sono sfuggiti 22 dollari che contribuiranno di certo alla riparazione dell’autoradio che avrebbe voluto rubare. La polizia non è riuscita ad acchiappare il malvivente, il karma sì.

