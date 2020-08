Si spegne a 68 anni Lorenzo Soria, storico inviato da Hollywood e presidente dei Golden Globe. Il giornalista ci ha lasciato nella sua casa di Los Angeles.

E’ venuto a mancare questa notte nella sua casa a Los Angeles Lorenzo Soria, tre volte presidente della Hollywood Foreign Press Association e storico inviato da Hollywood per La Stampa e L’Espresso. Il giornalista italiano, da tempo, lottava con il cancro da diversi anni ed aveva 68 anni.

Soria nacque a Buenos Aires il 27 novembre del 1951, dove i genitori di origine ebrea, si rifugiarono per scappare dalle persecuzioni naziste. Figlio di un’insegnante rimasta vedova prestissimo, Soria era cresciuto nella Milano del dopoguerra. Proprio nel capoluogo meneghino, Soria iniziò a lavorare per L’Espresso.

A lungo, poi, ha soggiornato in India diventando seguace di Bhagwan Shri Rajneesh, meglio conosciuto come Osho. La svolta arriva però nel 1982, quando Soria decide di trasferirsi a Los Angeles, dove dopo pochi anni (1989) inizia a lavorare nel Hollywood Foreign Press Association, diventando per tre volte presidente dell’associazione. Nel 2019 era stato eletto per la terza volta presidente, con la carica che sarebbe caduta nel 2021.

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Lorenzo Soria, chi era il giornalista italiano presidente dei Golden Globe

La carica di presidente di Soria aveva permesso alla Hollywood Foreign Press Association, di riacquistare valore oltreoceano. Soria, ricordato come uomo di sinistra, è stato un uomo colto, intellettuale e sempre con la battuta pronta. Aveva dedicato tutta la sua vita al giornalismo, occupandosi di vari setttori come economia, tecnologia e politica. Trasferitosi a Los Angeles, iniziò ad occuparsi anche di cinema, sua grande passione di sempre.

Da diversi anni, proprio nel mondo cinematografico, diventò una figura di spicco dei Golden Globes. Infatti diventò il presidente della cerimonia, introducendo lo spettacolo ed annunciando le candidature. Soria viene ricordato anche come uomo caritatevole, infatti negli ultimi anni era riuscito a raccogliere ben 4 milioni di dollari all’anno destinati alle università americane.

Nella giornata di ieri, Lorenzo Soria ha lasciato la sua moglie ungherese, Lila e suo figlio Max ottenuto dalla sua prima moglie. Inoltre, il giornalista italiano lascia anche la madre e l’amata sorella maggiore Donatella, entrambe vivono ancora oggi a Milano.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !