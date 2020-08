A Vercelli un ladro muore cadendo da un palazzo mentre era intento ad entrare in un alloggio per svaligiarlo: aveva trent’anni

Uomo di 30 anni stanotte è morto cadendo da secondo piano di un palazzo di Santhià, a Vercelli, mentre era intento ad entrare in un alloggio per svaligiarlo. Fatale gli è stato il cedimento di una ringhiera.

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

I condomini, spaventati dai rumori provenienti dalla casa che avrebbe dovuto essere vuota, hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato l’uomo riverso a terra. Era precipitato per ben nove metri, mentre il suo complice è riuscito a fuggire. Per l’albanese, trasportato con l’elicottero al Cto di Torino, non c’è stato nulla da fare.

LEGGI ANCHE—> Beirut, direttore di porto in manette: congelati i conti di 7 persone

Vercelli, pescatore disperso: possibile caduta in acqua

Un pescatore di Vercelli risulta disperso da mercoledì pomeriggio nel roggione di Sartirana nei pressi di Langosco, al confine tra la Lomellina e la provincia di Vercelli. Mario Tronetti, 78enne, era andato a pesca a Santa Maria Bagnolo vicino la piccola centrale idroelettrica. Dopo che sono state ritrovate attrezzatura e ciabatte di sua proprietà, è scattato l’allarme. I Vigili del Fuoco ed i sommozzatori sono al lavoro per ritrovarlo. Si teme sia caduto in acqua accidentalmente o per un malore, senza più riuscire ad emergere. L’acqua del posto è del resto molto profonda (circa 3 metri) e le correnti abbastanza forti lo avrebbero potuto trascinare lontano.

LEGGI ANCHE—> Palermo, arrestato dirigente discarica Bellolampo: intascava tangenti