L’uomo può vivere su Marte, secondo alcuni studiosi italiani questa non è soltanto un’ipotesi fantasiosa ma la realtà dei fatti.

Marte è sempre stato un pianeta affascinante per gli umani. Il pianeta rosso, così vicino eppure così lontano. Sarebbe stata la tappa da raggiungere dopo la luna, ma la fine della Corsa allo Spazio ed i costi enormi in termini di tecnologia e di fallibilità dell’opera hanno spinto i governi a desistere. Marte, per ora, ci è visibile soltanto mediante delle sonde spedite sulla sua superficie. Nessun alieno trovato purtroppo, il vecchio mito dei “marziani“, chiamati così perché natii proprio della biglia rossa vicina a noi, è per ora da sfatare. Eppure, secondo una squadra di studiosi tutta italiana, un giorno il pianeta potrebbe essere colonizzato, dato che ci sono delle condizioni interessanti per la vita umana. Non solo Marte, ma addirittura anche la luna presenta tali caratteristiche uniche.

Uomo può vivere su Marte, lo dimostra uno studio italiano

Secondo alcuni scienziati di Padova e di Bologna, sia Marte che la Luna hanno una caratteristica molto importante. In entrambi i corpi celesti, infatti, sono stati ritrovati dei crateri di certe dimensioni e delle grotte grandi che rivelano gallerie vulcaniche dove una volta passava del magma. Entrambe queste formazioni proteggerebbero eventuali colonie dai raggi UV che provengono dall’esterno del corpo celeste e anche dalle radiazioni stesse emesse. Stando ai rilevamenti, si legge su AGI, i tubi marziani e lunari sono 100 e 1.000 volte più larghi di quelli sulla Terra. Questo permetterebbe un’esplorazione del sottosuolo del pianeta davvero molto agile, ma anche la possibilità, in futuro, di stabilirsi proprio in questi tunnel naturali. Insomma, l’umanità ha individuato un sito dove trasferirsi, tra centinaia di anni, su Marte e sulla Luna.

