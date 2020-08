Nella giornata di oggi, Donald Trump ha firmato un’ordinanza che obbliga l’azienda cinese Tik Tok a vendere le proprie partecipazione all’interno degli Stati Uniti.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato nella giornata di oggi un decreto che obbliga l’azienda cinese proprietaria di Tik Tok ByteDance a vendere le sue partecipazioni in America. Il social media cinese cinese naturalmente ha reagito subito all’ordinanza del Tycoon e ha dichiarato di stare preparando un’azione legale contro gli Stati Uniti. Il decreto giustifica questo tipo di restrizioni con motivazioni legate alla sicurezza nazionale. Inoltre la stessa sorte di Tik Tok viene riservata anche a un’altra famosissima app cinese chiamata WeChat. Con l’entrata in vigore dell’ordinanza Usa, chiunque sia soggetto alle legge americana non potrà più, entro quarantacinque giorni, condurre transazioni con queste due società. Il limite di tempo è stato fissato per permettere a Microsoft di completare l’acquisizione di Tik Tok messa sul tavolo alcune settimane fa.

Tik Tok costretto alla vendita, la reazione del governo di Pechino

Il governo di Pechino ha condannato duramente la decisione di Trump definendola “un atto di repressione politica”. Inoltre sull’argomento si è anche pronunciato il Ministro degli Esteri Wang Wengbin durante una conferenza stampa. Rispondendo alla domanda di un giornalista, Wengbin ha accusato gli Stati Uniti di “porre i propri interessi egoistici al di sopra dei principi di mercato e delle regole internazionali”. Microsoft comunque mantiene un certo ottimismo per quanto riguarda le trattative sull’acquisizione del social media cinese.

Acquisizione Tik Tok, il Ceo Nadella a colloquio con Trump

Il Ceo Satya Nadella ha avuto nei giorni scorsi un colloquio diretto con il presidente Usa per rassicurarlo del fatto che l’azienda americana farà il possibile per portare avanti questa operazione. Tik Tok però continua la sua strategia commerciale negli Stati Uniti, ignorando le iniziative del Tycoon. Di recente infatti, l’azienda ha stanziato un fondo di duecento milioni di dollari da mettere a disposizione dei migliori content creator della piattaforma. Un modo per penetrare ancora di più nel mercato americano ed entrare in competizione con gli altri social media.

