Forte scossa di terremoto proveniente dal mare sulle Isole del Principe Edoardo, in Sudafrica: la magnitudo registrata è stata di 6.2

Una forte scossa di terremoto si è registrata alle ore 23:36 del 6 agosto (1:36 ore italiane) nel mare delle Isole del Principe Edoardo in Sudafrica. La magnitudo segnata dai sismografi è stata di 6.2, mentre la profondità di 63 chilometri. Le coordinate geografiche sono -41.36 di latitudine e 42.37 di longitudine. Terremoti, e più precisamente maremoti, non sono inusuali in quelle zone.

Terremoto nelle Isole del Principe Edoardo, la storia

Le Isole del principe Edoardo sono due piccole isole facenti parte del Sudafrica ed immerse nell’oceano indiano sub-antartico. Appartengono al comune di Città del Capo dal 1961. Prima furono sotto il dominio del governo britannico che ne rivendicò il possesso dal principe di Galles nel 1880. Ad oggi, mentre l’isola più piccola porta il nome del reale, la più grande si chiama ‘Isola di Marion’. Gli abitanti in totale superano di poco i 140mila.

