Il dirigente della discarica di Bellolampo, a Palermo, è stato arrestato dopo essere stato colto flagranza di reato: intascava una tangente da 5000 euro

Gli agenti della Direzione Antimafia lo seguivano da giorni, fino al momento in cui l’hanno colto in flagranza di reato mentre intascava una tangente vicino a piazza Sant’Erasmo, intorno alle 13. Si trattava di 5000 euro ed ad incassare è stato Vincenzo Bonanno, direttore tecnico per la discarica di Bellolampo (Palermo) gestita dalla Rap.

Oltre a Bonanno, il procuratore aggiunto della Dda Paolo Guido e i sostituti Gianluca De Leo e Claudia Ferrari hanno arrestato Emanuele Gaetano Caruso, imprenditore nel settore dei rifiuti, e Daniela Pisasale, titolare di diverse società per il trattamento dei rifiuti e rappresentante della Realizzazioni e Montaggi s.r.l. ed amministratore unico della Ecoambiente Italia s.r.l.. L’accusa per tutti è quella di corruzione aggravata.

Discarica Bellolampo, un’ampia indagine che non si ferma agli ultimi arresti

Dopo aver sequestrato la mazzetta, gli agenti hanno perquisito l’auto di Caruso ed hanno trovato 13250 euro. Quest’ultimo nel 2013 venne prosciolto da un’indagine antimafia. L’indagine, che non si ferma a questi tre arresti, riguarda anche i ritardi nella realizzazione della settima vasca. In mano alle autorità competenti vi sono fascicoli pieni di atti, fotografie e relazioni ambientali tra cui il fatto che la discarica di Bellolampo sia un’imminente minaccia di danno ambientale.

Sono molti anni che la struttura è sotto i riflettori di politici e magistratura e che subisce sequestri e dissequestri per la situazione che vede il riempimento delle vasche ed i danni ai macchinari. Non sono inoltre da escludere i numerosi incendi improvvisi, molto probabilmente dolosi.

