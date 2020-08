Omicidio a Giugliano, nella tarda serata di oggi un 41enne è stato trovato ucciso a bordo della sua auto. Fatali alcuni colpi di pistola

Brutale omicidio a Giugliano nella tarda serata di oggi., Un 41enne, C.F, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella cittadina alle porte di Napoli. E secondo le prime informazioni sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola che sono stati fatali. La sua auto è stata trovata, con il corpo all’interno, nei pressi della Villa Comunale e poco distante da un centro scommesse.

Ma il sospetto è che l’agguato mortale possa essere avvenuto da un’altra parte e poi lui, ferito, abbia cercato di scappare arrivando fino a lì. Decisive in questo senso potranno essere le prime testimonianze che gli investigatori stanno raccogliendo in questi minuti.

All’arrivo dei soccorsi, tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Ma la notizia ha fatto in fretta il giro del comune nell’hinterland napoletano, nel quale l’uomo viveva. E così poco dopo sono arrivati anche alcuni parenti, con scene strazianti, urla e mancamenti.

Agguato mortale a Giugliano, tutte le ipotesi rimangono aperte

In base ad una prima sommaria ricostruzione, è possibile che la vittima sia stata colpita dai proiettili in un luogo diverso. Sarebbe poi risucito a riuscito a fuggire andando verso il centro scommesse, dove è statyo trovato. In un primo momento chi l’ha soccorso aveva penssato ad un malore, ma sono stati evidenti i segni delle ferite mortali.

Le forze dell’ordine stanno effettuando accertamenti sul privato della vittima e ogni ipotesi rimane aperta. Potrebbe essersi trattato di una tragica rapina finita male, con la vittima che ha resistito al tentativo di furto. Oppure dietro potrebbero esserci altre cause che saranno tutte verificate.

Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza, quella pubblica o degli esercizi commerciali presenti in zona. Al momento però le indagini sono aperte a 360 gradi in attesa di riscontri.