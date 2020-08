È morto al termine di una lunga malattia Matteo Losa, giornalista fotografo e scrittore di fiabe per bambini. Combatteva da anni contro il cancro.

È morto all’età di 37 anni, al termine di una lunga battaglia contro il cancro, Matteo Losa, fotografo, giornalista e scrittore di fiabe per bambini. Aveva esordito nel 2017 con il libro “Piccole Fiabe per Grandi Guerrieri”. Un libro che faceva parte di un’iniziativa chiamata “Fiabe contro il Cancro” che aveva lo scopo di raccogliere fondi per la lotta contro questo terribile tumore. Le sua fiabe eran diventate anche un modo per raccontare con un “taglio” editoriale diverso la malattia. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio lasciati dagli utenti sulla sua bacheca Facebook.

Morto Matteo Losa: a settembre il suo nuovo libro in edicola

Vanity Fair, di cui Losa era un collaboratore, gli ha dedicato oggi un articolo molto toccante, ricordandolo come una persona sempre sorridente e positiva. I funerali si celebreranno domani mattina alle ore 10 nel paese di Inveruno. Sulla copertina del suo libro Losa aveva scritto che “la malattia come la guerra non si vince con la disperazione, ma con la speranza. E niente infonde più speranza di una fiaba”. Grazie a questa raccolta di fiabe lo scrittore aveva trovato un modo per esorcizzare la sua malattia e al contempo infondere speranza a chiunque ne stava attraversando il decorso. A settembre uscirà un suo nuovo libro, anche se purtroppo non avrà la soddisfazione di vederlo su uno scaffale o di firmarlo durante le presentazioni.

