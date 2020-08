Le previsioni meteo parlano ancora di possibili rovesci e temporali sulle regioni del Sud, mentre al Nord ed al Centro la situazione va migliorando

Il quadro meteorologico in generale in Italia sta migliorando, ma al momento ci presenta un paese spaccato in due. Da una parte troviamo Nord e Centro che sono in netto miglioramento, mentre il Sud sarà interessato ancora da rovesci e piogge. Questo perché è presente un vortice ciclonico che si sposta lentamente verso i Balcani e la Grecia.

Sarà dunque il meridione, con in particolare Puglia, Basilicata e Calabria, a doversi aspettare dei temporali nel corso delle giornata di oggi. La Protezione Civile, per la giornata di oggi, ha diramato anche l’allerta arancione. La regione salentina è quella più a rischio vista la possibilità di esondazioni.

Meteo, graduali miglioramenti nel fine settimana

Nella giornata di domani gli acquazzoni interesseranno principalmente Campania, Calabria tirrenica e le coste di Messina (Sicilia). Attenzione alle forti raffiche di vento e, per chi dovesse essere in vacanza, ai mari che saranno mossi o molto mossi in queste regioni. Leggeri piovaschi anche in Valcamonica, Trentino Alto–Adige, Dolomiti bellunesi e Friuli Venezia Giulia. Sul resto del paese, invece, assisteremo ad una nuova rimonta estiva che sarà poi generale dalla prossima settimana.

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Domenica inizierà a splendere il sole un po’ ovunque e le temperature torneranno sopra i 30 gradi. Gli ultimi fenomeni residuali interesseranno solo bassa Campania, Basilicata e Alpi centrali specie durante il pomeriggio.

Temperature minime e massime

Aosta 18/32

Torino 19/33

Milano 20/32

Trento 18/31

Bolzano 18/34

Venezia 21/32

Trieste 22/31

Genova 23/29

Bologna 18/35

Firenze 18/36

Ancona 22/30

Perugia 17/32

Roma 19/35

L’Aquila 15/30

Pescara 22/29

Campobasso 17/27

Napoli 21/32

Bari 22/29

Potenza 15/24

Catanzaro 17/28

Palermo 24/30

Cagliari 22/32

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !