Lodi, bimbo di un anno ustionato con caffè bollente: il piccolo è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita

Un terribile incidente domestico ha coinvolto un bambino di appena un anno questa mattina nel lodigiano. Esattamente nel comune di Sordio, il piccolo ha subito ustioni gravi dovute al caffè bollente che gli è caduto addosso inavvertitamente. A causare il danno è stato un parente, che si trovava a colazione con i genitori. La bevanda ad alta temperatura ne ha causato delle ustioni sulla pelle del torace e dell’addome.

Il papà e la mamma sono subito intervenuti chiamando il 118 e cercando di medicare inizialmente a casa le ferite. Una volta arrivati sul posto, gli operatori dell’ambulanza dell’ospedale Maggiore di Lodi, hanno trasportato il bimbo al Pronto Soccorso.

Lodi, bimbo di un anno ustionato con caffè bollente: le condizioni

Dopo l’arrivo all’interno del nosocomio di Lodi, sono state riscontrate al piccolo delle ustioni di secondo grado alla pelle del torace e dell’addome, non coperte da indumento al momento dell’incidente. Le condizioni sono serie ma il bambino non è in pericolo di vita, fanno sapere dall’ospedale.

Il caffè è caduto da una tazza utilizzata dal suddetto parente. Una disattenzione che poteva costare carissima al bimbo, con il liquido bollente che si è rovesciato sulla pelle dell’addome e del torace, scoperte da indumenti. L’uomo, molto preoccupato, ha chiamato immediatamente il 118 richiedendo l’intervento dell’ambulanza.

Il piccolo rimarrà probabilmente in cura e osservazione per i prossimi giorni, per monitorare lo sviluppo delle ferite superficiali.

