Torna la Champions League, con la Juventus chiamata alla rimonta contro il Lione. Andiamo a vedere dove seguire l’ottavo di Champions in tv e streaming.

Torna la Champions League con il match di ritorno tra Juventus e Lione. I bianconeri di mister Maurizio Sarri sono chiamati alla rimonta, dopo la sconfitta della partita di andata finita per 1-0 in favore dei transalpini. Una vera e propria missione per il tecnico napoletano, che vede la sua sicurezza lavorativa legata proprio al cammino nella massima competizione europea.

Non sarà facile per i bianconeri, sicuramente più affaticati rispetto ai transalpini che hanno ripreso a giocare da pochissimo. Infatti all’annuncio del lockdown, la Francia ha deciso di sospendere definitivamente tutti i campionati, compresa la Ligue 1. Una decisione che ha dato fastidio proprio a tutti i club ancora impegnati nelle competizioni europee.

Il Lione, infatti, è tornata in campo solamente il 31 luglio, in occasione della Finale di Coppa di Francia. Una finale amara per gli uomini di Rudi Garcia, persa ai rigori contro il Paris Saint Germain. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match di ritorno degli ottavi di Champions League.

Juventus-Lione, streaming gratis: Sky o Mediaset ?

Tutto pronto per il ritorno degli Ottavi di Champions League, che deciderà chi accede alle Final 8 di Lisbona. La partita dell’Allianz Stadium sarà trasmessa sia in pay-tv da Sky, che in chiaro da Mediaset.

La televisione a pagamento di Murdoch trasmetterà la partita sui canali sui canali Sky Sport, al numero 252 del satellitare, e Sky Sport Uno ai canali 472 o 482 del digitale terrestre e 201 del satellitare. Inoltre per tutti gli abbonati che non potranno assistere al match da casa, sarà possibile usufruire gratuitamente della piattaforma streaming SkyGo. Basterà inserire le proprie credenziali, selezionare il canale dedicato ed il gioco è fatto.

Mentre invece Mediaset trasmetterà la partita in chiara su Canale 5. La telecronaca sarà offerta da Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Aldo Serena. Mentre per chi non è in casa, sarà possibile assistere al match gratuitamente su Mediaset Play. Una volta compiuta la registrazione gratuita, bisognerà selezionare lo streaming di Canale 5 per accedere alla partita.

