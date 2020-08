India, frana killer in Kerala: 8 morti e almeno 60 dispersi nel distretto di Idukki. Le forti piogge sono alla base del disastro

Almeno otto persone sono rimaste uccise e circa 60 sono disperse dopo una frana a Rajamalai nel distretto di Idukki, nel Kerala. Le forti piogge cadute nella regione indiana negli ultimi quattro giorni sono alla base del disastro naturale, come confermato da un funzionario del governo.

Il luogo in cui è avvenuta la tragedia nella tarda serata di giovedì si trova a circa 30 km dalla popolare destinazione turistica di Munnar.

I funzionari hanno confermato che una squadra di 200 membri della polizia del Kerala è intervenuta sul posto per prestare soccorso. Si teme che le vittime siano più delle 8 confermate attualmente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> India, arrestato il killer dei tassisti: movente assurdo

Paste the following code before the "" or "" tag