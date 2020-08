India, aereo esce di pista mentre atterra e crea caos e confusione. C’è anche almeno un morto in seguito al brutto incidente.

Volare in condizioni estreme è sempre un pericolo per chiunque. Anche il pilota più veterano sa che quando il vento fischia forte e le nuvole iniziano a lanciare lampi, le cose si stanno mettendo male. Meglio non alzarsi in volo quando il clima è così, ma il problema è quando un tempaccio del genere avvolge l’aeroporto dove devi atterrare. E’ quello che è accaduto a Karipur di Calicut, nel Kerala, nel profondo Sud dell’India. Mentre il pilota faceva le solite procedure per l’atterraggio la situazione è diventata incredibilmente critica e le cose si sono messe male. Per tutti. L’atterraggio è stato difficilissimo e l’enorme uccello di metello è anche finito rovinosamente fuori pista.

India, aereo esce di pista: pilota morto e molti feriti – VIDEO

L’aereo, come si vede nelle immagini sotto, è stato spostato con enorme forza dal vento che soffiava violentemente sulla pista. Alla fine il velivolo è uscito fuori dalla pista designata, finendo poi in strada. Ancora una volta i venti monsonici colpiscono il Paese, provocando danni e distruzione. Il pilota, un ex membro delle forze aree indiane in pensione, è deceduto, morendo sul corpo. Il suo vice è invece in gravissime condizioni. Ci sarebbero poi anche decine di feriti tra le 174 persone che erano in quel momento sul velivolo, tutte velocemente soccorse, malgrado le condizioni avverse. Il volo era della Air India e stava riportando in patria degli indiani che erano rimasti bloccati all’esterno per il Covid-19.

