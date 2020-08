Negli ultimi tempi continuano ad arrivare incessantemente segnalazioni in merito a delle truffe legate ai contratti dell’Enel: come fare per riconoscerle

Negli ultimi tempi continuano incessantemente ad arrivare segnalazioni riguardanti truffe che vedono coinvolta l’Enel, a sua insaputa ovviamente, come protagonista. Diversi malintenzionati si spacciano operatori del servizio di energia riuscendo ad elargire somme di denaro, spesso a persone anziane.

La truffa che va di moda, se si può dire, in questo periodo è quella del finto call center. Un falso operatore chiama rivendicando delle bollette non pagate. Il malintenzionato chiede subito il saldo del denaro tramite metodi e recapiti non inerenti a quelli dell’Enel. Spesso, nel momento in cui una persona si accorge della truffa, scattano le minacce da parte del truffatore.

La truffa dell’Enel, cosa fare per non cascarci

Per riconoscere ed attestare sia una truffa è abbastanza semplice. In primis, bisogna sapere che gli operatori dell’Enel non notificano mancati pagamento tramite call center ma inviano comunicazioni via posta. Inoltre, non arrivano mai da parte dell’Enel chiamate tramite numeri anonimi.

Oltre al metodo del falso call center, bisogna stare attenti anche alla visita presso il proprio domicilio di fantomatici operatori. Anche in questo caso, basta chiedere di mostrare il tesserino originale che certifica un legame con l’agenzia che fornisce la corrente elettrica.

Alcune volte sono anche gli stessi consumatori a truffare chi eroga loro servizi. La Polizia di Stato, su segnalazione dell’Enel, ha infatti avviato un’indagine per dei presunti contatori truccati. Alcune persone, pare, riescono truffare grazie ad un dispositivo che costa poco più di un euro e che agirebbe come una calamita che azzera il conteggio del consumo di corrente.

