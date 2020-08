Sei ebrea? Dovevamo sterminarvi. Un video veramente bruttissimo da vedere quello che sta circolando in queste ore.

Nel 2020 esistono ancora delle persone che non hanno compreso nulla dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Il video che circola in queste ore, infatti, mostra delle immagini veramente troppo tristi anche soltanto per essere commentato. Il fatto è accaduto in un bar di Leeds, in Inghilterra. Qui un gruppo di giovani universitari si sono incontrati vicino un pub. Dato che il governo ha permesso di nuovo di interagire in pubblico, ovviamente con certe regole e certe eccezioni. Mentre dei ragazzini erano vicino un tavolino di un bar, a discutere del più e del meno, una coppia si è avvicinata e ha preso posto senza chiedere a nessuno il permesso. E la situazione è peggiorata minuto dopo minuto, fino a diventare tragica.

“Dovevamo sterminarvi!” tedesco attacca ragazza ebrea – VIDEO

La coppia tedesca ha iniziato ad intervenire nella discussione e ad infastidire i ragazzi. Il gruppo di universitari ha anche chiesto ai due coniugi di mettersi la mascherina, cosa che non hanno fatto. Ad un certo punto l’uomo è diventato insopportabile ed ha chiesto alla ragazza se fosse ebrea. In risposta la 21enne ha preso il cellulare e ha iniziato a filmarlo, avendo compreso dove stava andando a parare. Ha quindi risposto positivamente, e l’uomo di origini tedesche non si è lasciato perdere l’occasione per dimostrarsi razzista e antisemita. “Avremmo dovuto sterminarvi proprio tutti”, ha detto senza ritegno e senza rifletterci due volte. Immediatamente la situazione è diventata tesa, gli amici della ragazza sono intervenuti e le immagini sono state portate alla polizia. Di seguito il video raccolto prontamente dal Daily Mail.