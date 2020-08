E’ in arrivo il nuovo Dl di Agosto, che presenterà tantissime novità. Una su tutte lo stop a licenziamenti con Cig o sgravi fiscali.

Siamo al termine delle trattative, con il Governo che è riuscita a mantenere tutti i vincoli imposti dalle associazioni per il lavoro. Così Giuseppe Conte è pronto ad annunciare la proroga dello stop ai licenziamenti se si fa richiesta di Cassa Integrazione o decontribuzioni. Lo stop ai licenziamenti economici e collettivi, consentira al Dl Agosto di giungere oggi in Consiglio dei Ministri.

A pronunciarsi sull’accordo tra Palazzo Chigi ed Associazioni, ci ha pensato il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Infatti, in merito al nuovo decreto legge, Gualtieri ha testimoniato che il nodo è stato sciolto e che finalmente si è trovata una sintesi. Durante questo mercoledì, sarà discusso nel Consiglio dei Ministri il nuovo Decreto Legge di Agosto, andiamo a vedere tutte le novità.

