Vari gossip su Cristina Buccino l’hanno mandata fuori di sé a tal punto da aver pubblicato un lungo e forte sfogo ed essersi scusata poco dopo

Soltanto pochi giorni fa vi avevamo raccontato del flirt tra Andrea Iannone e Cristina Buccino che, in realtà, è già giunto al termine. La coppia mai nata ha passato una notte di passione in un hotel a Milano, cercando un po’ di tranquillità e segretezza. Tuttavia i due non sono riusciti a stare lontani dai riflettori perché nel loro stesso albergo alloggiava in ritiro la prima squadra della Fiorentina.

Dopo aver passato questa notte insieme, seppur sorpresi dalle telecamere, qualcosa deve essere andato storto ed i due non si sono più visti. Arrivederci e grazie, amici come prima: sembrerebbe che la – non – coppia ha chiuso con serenità il rapporto che non è destinato a sbocciare. Subito Cristina Buccino è stata accostata ad un altro nome: Michele Morrone. L’attore di 365 è ormai accostato ad ogni donna del mondo dello spettacolo nella speranza di vederlo in coppia con qualcuna.

Cristina Buccino, il duro sfogo e poi le scuse

L’ex naufraga Cristina Buccino ha letto tutto ciò che in questi giorni è stato detto sul suo conto e non l’ha presa per niente bene. Sebbene fosse semplice gossip, la Buccino non è riuscita a star zitta su fatti che riguardano sé stessa ed si è sfogata tramite le sue stories di Instagram. “Sono due giorni che leggo notizie false sul mio conto, alquanto raccapriccianti. Sono incazzata”. Racconta anche di non aver lasciato nessuna dichiarazione, soltanto ad una giornalista ha detto di essere single. “Leggo di una relazione che si è evoluta, poi no, poi sono stata con un’altra persona. Queste tiritere fatele con chi vive di gossip, smettetela di mettermi in bocca cose mai dette”.

Una Buccino veramente iraconda sui propri profili social che non le manda a dire. Tuttavia il giorno dopo si è scusata, con altrettante stories su Instagram. “Oggi sto bene, sono tranquilla. Ieri ho avuto un attacco d’ira, sono un po’ impulsiva, ogni tanto mi parte la vena e cedo alle provocazioni”.

