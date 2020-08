Il sindaco di Gallipoli sta valutando la possibilità di assumere dei vigilanti privati per effettuare maggiori controlli sulle spiagge per il contenimento del coronavirus.

Servirsi della vigilanza privata per aumentare i controlli sulle spiagge pubbliche. Questa quantomeno, è l’idea di Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli che sta valutando di utilizzare una parte dei fondi della Regione Puglia a questo scopo. Minerva ha infatti spiegato che con l’arrivo dei turisti è ormai diventato difficile controllare che tutti rispettino le norme anti Covid. Anche perché Gallipoli è un comune di ventimila abitanti, che ogni anno diventa però una delle mete turistiche preferite per più di ottantamila turisti. Così adesso, quella di assumere dei vigilanti privati sembra l’unico modo per contenere la situazione. Anche perché è stato lo stesso governatore della regione Puglia Emiliano, a chiedere agli amministratori locali di intensificare i controlli.

Leggi anche: Israele, tragedia: bimba di 4 anni anni uccisa da colpo d’arma da fuoco

Coronavirus, l’appello del Ministro Roberto Speranza

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha invece rilasciato nella giornata di oggi un’intervista alla Stampa, in cui chiede ai giovani di fare il possibile per limitare la movida notturna. L’appello di Speranza è stato molto forte nei toni, in quanto il Ministro ha voluto ricordare agli Under 30 che, anche se sono la fascia più protetto dal virus, rappresentato “il principale veicolo di contagio” per la sua diffusione. Oltretutto, il Ministro ha anche ricordato come negli ultimi due mesi, l’età media dei contagi sia abbassata sensibilmente, toccando sempre più spesso la fascia dei quarant’anni di età. Negli ultimi giorni inoltre, i comuni siciliani di Modica e Scicli si sono ritrovati costretti ad aumentare in maniera drastica le misure restrittive nei confronti della popolazione. In entrambi i luoghi c’è stato infatti un incremento consistente dei contagi, che gli amministratori imputano all’eccessiva movida scatenata dall’avvento dei turisti.

Leggi anche: Lodi, bimbo di un anno ustionato con caffè bollente: le condizioni

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24