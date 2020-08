Coronavirus, l’infettivologo Bassetti rivela: “I nuovi positivi non sono malati, inutile fare allarmismo”

Nei mesi più caldi della pandemia abbiamo imparato a conoscere Massimo Bassetti, infettivologo della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Uno dei più autorevoli esperti in tema di coronavirus, spesso accusato di essere troppo vicino alle teorie negazioniste, ma sempre misurato nei giudizi. Il tema che attualmente fa discutere è l’indice dei contagi Rt in crescita e il numero complessivo che ha varcato la critica soglia dei 400. Gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile hanno diffuso un clima di allarmismo, soprattutto ricollegandoli a quelli di altri contesti europea, alle prese con una vera e propria seconda ondata.

Bassetti però non fa drammi e ridimensiona il tutto a suo modo.

In un’intervista all’Adnkronos Bassetti afferma: “Riscontrare una positività al tampone non vuol dire avere di fatto un nuovo malato da curare!”

Secondo Massimo Bassetti va fatta una distinzione molto importante: “402 nuovi positivi non significa avere 402 nuovi malati. La maggior parte di quelli che consideriamo infetti non presenta alcun sintomo“.

