Juventus-Lione 2-1: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della partita per gli Ottavi di finale della Champions League. Bianconeri eliminati



Juventus-Lione 2-1: Sarri rimarrà, l’ha ribadito Paratici prima della partita. Ma intanto ancora una volta il sogno Champions League rimane un urlo strozzato in gola.



Partenza al rallentatore della Juve, come spesso è successo ultimamente e la prima volta che il Lione si affaccia cambia tutto. Zwayer vede un tocco di Bernardeschi su Aouar che nemmeno la Var cancella e Depay trasforma dal dischetto. Bernerdeschi inventa una serpentina quasi vincente, ma l’unico a poter cambiare il corso degli eventi è Cristiano Ronaldo. E lo fa con un altro penalty gentile omaggio dell’arbitro perché il tocco in barriera non la mano non c’è.

La Juve ha tutto un tempo per segnare quei due gol che le servono. Ronaldo si impegna e ne fa un altro quando manca ancora una vita alla fine. I compagni però non lo supportano e l’immagine della serata è tutta in Dybala che entra, si fa male subito ed esce mestamente.

Juventus-Lione 2-1: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 12′ rig. Depay (L), 43′ rig., 60′ Ronaldo (J)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 5 (71′ Danilo 6), De Ligt 6, Bonucci 6.5, Alex Sandro 5.5; Bentancur 5, Pjanic 6 (61′ Ramsey 5.5), Rabiot 6.5; Bernardeschi 5.5 (71′ Dybala sv, 84′ Olivieri sv), Higuain 6, Cristiano Ronaldo 7. All. Sarri 5.5

LIONE (3-5-2): Lopes 6.5; Denayer 6.5 (61′ Andersen 6), Marcelo 6, Marçal 5.5; Dubois 6 (91′ Tetè sv), Caqueret 6.5, Guimarães 6, Aouar 7 (91′ Thiago Mendes sv), Cornet 6; Depay 6.5 (67′ Dembélé 6), Ekambi (67′ Reine-Adelaide 6). All. Garcia 6.

AMMONITI: Aouar (L), Cuadrado (J), Dubois (L), Depay (L), Bentancur (J), Lopes (L), Cornet (L), Sarri (J), Caqueret (L)



