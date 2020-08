Violenta protesta antigovernativa nella notte a Beirut nella zona del Parlamento: diversi scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine

Il numero delle vittime dell’esplosione avvenuta 3 giorni fa a Beirut è salito a 137, mentre i feriti sono oltre 5mila. Tra le persone che non ce l’hanno fatta anche un’italiana. In 300mila, tra quelli che si sono salvati, sono stati sfollati a causa dell’aria tossica che circola sopra la città.

Non è ben chiaro cosa abbia causato tutto ciò, ma è stata aperta un’inchiesta riguardo le quasi 3000 tonnellate di nitrato d’ammonio immagazzinate da anni negli hangar del porto. Nell’ambito di questa indagine è stato arrestato il direttore del porto, Hassan Qureitem, dopo essere stato interrogato sotto la supervisione del procuratore. Già nelle scorse ore erano state arrestate 16 persone, tutti impiegati.

Intanto nella notte si è verificata una violenta protesta antigovernativa nella zona del Parlamento. Diversi, come riportato dalla Bbc online, sono stati gli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Questi ultimi hanno dovuto lanciare gas lacrimogeni per sedare la manifestazione e far disperdere i protestanti. Nella manifestazione è stato accusato il malgoverno dell’esplosione.

Beirut, parla l’esperto: “La causa dell’esplosione non è stato il nitrato d’ammonio”

A parlare delle cause dell’esplosione è anche Danilo Coppe, tra i massimi esperti di esplosivi in Italia, che è stato intervistato dal Corriere della Sera. Per lui i motivi non risiedono nel nitrato d’ammonio, “a giudicare dai video mi sembra di più un’esplosione di un deposito di armamenti”.

L’esperto, dopo aver premesso di fare solamente delle ipotesi, spiega anche il perché del fatto che è quasi impossibile sia stato il nitrato. “Avrebbe dovuto esserci un catalizzatore, se no non sarebbe esploso tutto insieme. Inoltre, il nitrato di ammonio, genera una inequivocabile nuvola gialla. Dai video dell’esplosione, oltre alla sfera bianca che si allarga, che è condensa dell’aria in riva al mare, si vede chiaramente una colonna arancione mattone tendente al rosso vivo, tipica della partecipazione di litio. Questo è il propellente per i missili militari. Perciò credo lì vi fossero armamenti”.

