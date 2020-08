Continuano le indagini sull’esplosione di Beirut, con anche il direttore di porto finito in carcere. Nell’operazione, congelati i conti di 7 persone.

Non si arrestano le indagini a Beirut, dopo l’esplosione che ha devastato la capitale libanese, anche il direttore di porto Hassan Koraytem è finito in carcere. Infatti Koraytem è tra le 15 persone finite nell’inchiesta sulle due esplosioni che hanno devastato la città libanese.

A rendere nota la notizia ci ha pensato l’agenzia d’informazione statunitense Abc. Stando alla televisione americana, la magistatura ha anche disposto il congelamento dei conti di 7 persone. Tra queste sette persone sono presenti anche il direttore Koraytem ed il capo della dogana libanese, Badri Daher.

Intanto nella capitale del Libano continua a salire il conto delle vittime, che adesso conta ben 137 unità, mentre i feriti sono oltre 5mila. Inoltre tra le vittime c’è anche una ragazza italiana che non ce l’ha fatta. Gli sfollati invece sono ben 300mila, che hanno dovuto lasciare le loro case, a causa della nube tossica che campeggia sulle città.

LEGGI ANCHE -> Beirut, violenta protesta nella notte: scontri tra manifestanti e forze dell’ordine

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Beirut, le autorità interrogano 18 funzionari portuali e doganali

Ma le indagini delle autorità non si sono fermate qui. Infatti, nella notte le autorità libanesi hanno interrogato 18 persone, che operavano come funzionari di porto e delle dogane, oltre che alcuni dipendenti di manutenzione del magazzino esploso nella giornata di martedì. Inoltre è stata disposta la custodia cautelare per altre 16 persone.

L’arresto del direttore di porto è arrivato dopo le sue dichiarazioni ad alcune emittenti locali. Infatti prima dell’esplosione, Koraytem aveva affermato che il Libano aveva inviato moltissime lettere alla magistratura del paese, per richiedere la rimozione di tutto quel materiale altamente esplosivo.

Secondo le autorità libensi, nel magazzino erano conservate circa 3.000 tonnellate di nitrato di ammonio, utilizzato per i fertilizzanti, ma anche per costruire bombe. Tutto quel materiale era stato custodito nel magazzino per circa sei anni, prima della tragica esplosione.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !