Muore a 100 anni Ivo Galletti, meglio conosciuto come il “papà della Mortadella”. L’intera città di Bologna a lutto per la scomparsa.

Si è spento nella giornata di ieri, a 100 anni compiuti, il fondatore del colosso Alcisa, Ivo Galletti, meglio noto come il papà della mortadella. Galletti, da sempre è una figura storica per la città di Bologna, un vero e autentico simbolo per l’intera Emilia, che ha segnato un’epoca.

Ben presto Ivo è diventato uno dei colossi del settore agroalimentare. Il papà della mortadella inizio la sua carriera nel settore della macellazione e del commercio delle carni. In compagnia del fratello nel 1946, in pieno dopoguerra, decise di fondare il consorzio Alcisa che per decenni fu sua creatura e sua casa. La creazione dei fratelli Galletti spinse ben presto la famiglia a diventare leader nel settore degli insaccati. Una carrieara ricca di successi, iniziata a solamente 16 anni nella bottega di di Ulisse Colombini.

Muore Ivo Galletti, l’eredità del papà della mortadella

Il boom di successo raggiunto da Ivo Galletti avvenne nel 1989, quando la mortadella diventò il simbolo di Bologna, ottenendo il riconoscimento europeo Igp. Nel 2011, inoltre rinunciò a vendere la sua creatura agli americani, decidendo successivamente di cedere l’attvità a Grandi salumifici Italiani.

Durante la sua carriera, Ivo Galletti fondò anche il prosciuttificio Alfriuli, con sede proprio nel Friuli Venezia Giulia, a San Daniele. Ma non solo, infatti Galletti sempre in Emilia aprì anche il Salumificio di Langhirano in provincia di Parma. Negli anni ’50, invece, per la prima volta si spostò dal settore degli insaccati, per fondare lo stabilimento balneare Principina al Mare, a Grosseto in Toscana. Proprio con quest’ultima attività costruì un vero e proprio impero, che andava dal settore alimentare a quello balneare.

Ma non solo, Galletti per la sua Emilia fu uno dei principali promotori del Monumento al Tortellino di Castelfranco Emilia. Nel 1973 fondò anche il celebre ristorante bolognese “Diana”. Nel 1993 per ricordare il fratello creò la Fondazione Galletti, per la ricerca sul Morbo di Parkinson e Alzheimer. Nello stesso anno, il 2 giugno, fu nominato da Luigi Scalfaro (allora Presidente della Repubblica) Cavaliere del Lavoro.

Nella giornata di domani, 8 Agosto, si terranno nella chiesa di San Giacomo di Piumazzo, i funerali per ricordare il grande imprenditore italiano.

